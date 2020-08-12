Трамп рассказал, от кого ждёт больше всего проблем на выборах

https://static.news.ru/photo/0be00270-dcfb-11ea-bc1e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что на ноябрьских выборах главы Белого дома ждёт больше всего проблем от демократов. Американский лидер прежде уже обвинял их в желании «украсть» выборы, используя под предлогом коронавируса голосование по почте.

Это будет величайшее мошенничество в истории выборов... Самая большая проблема будет в демократах, а не в Китае, России и Иране, — цитирует Трампа РИА Новости.

Москву, Пекин и Тегеран спецслужбы США ранее обвинили в намерении вмешаться в выборы 2020 года. Обвинения все три страны отвергли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо было высечено рядом с барельефами четырёх президентов на горе Рашмор в Южной Дакоте. Ещё в 2019 году один из его помощников интересовался в администрации губернатора штата о формальностях, которые нужно соблюсти для добавления портрета президента на гору.