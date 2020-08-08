Трамп хотел высечь своё лицо на горе четырёх президентов Рашмор

https://static.news.ru/photo/f56d7926-da04-11ea-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо было высечено рядом с барельефами четырёх президентов на горе Рашмор в Южной Дакоте.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм с 2018 года всячески пыталась заручиться согласием Трампа приехать на празднование Дня независимости к горе Рашмор.

Во время приватной беседы в Овальном кабинете Трамп сказал Ноэм о своём желании добавить своё лицо на склон горы рядом со скульптурами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Также в 2019 году, пишет газета, один из помощников Трампа интересовался в администрации губернатора Южной Дакоты о формальностях, которые нужно соблюсти для добавления портрета президента на гору.

Отмечается, что когда Ноэм принимала Трампа, она преподнесла ему муляж горы высотой 1,2 метра, где было добавлено лицо 45-го президента США.

NEWS.ru писал, что Уэст пририсовал свой портрет к горе Рашмор. Музыкант опубликовал фото в своём Twitter с надписью «2020». В качестве кандидата в президенты он зарегистрировался 15 июля.