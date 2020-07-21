Эксперты: реальное число заражённых коронавирусом в США выше статистики

https://static.news.ru/photo/a2333c60-cb94-11ea-add1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили, что реальное число заражённых коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превышает официальные данные. По их подсчётам, возможно, показатели занижены в несколько раз.

Исследователи взяли анализы на вирус и антитела у жителей 10 городов и штатов США и выявили, что у многих людей, которые не были учтены в статистике, есть либо коронавирус, либо антитела, сообщает ТАСС.

При этом на некоторых территориях показатели реального числа инфицированных и статистические сильно различались. Например, в штате Миссури по официальным данным числилось приблизительно 13 тысяч заражённых на 30 мая 2020 года, однако анализы выявили, что число инфицированных или переболевших коронавирусом выше — около 171 тысячи человек.

Эти данные указывают на то, что число людей, заражённых вирусом, провоцирующим COVID-19, сильно превышает показатели по зарегистрированным случаям заражения. Многие из этих людей либо не испытывали симптомов, либо чувствовали себя относительно хорошо и могли не иметь представления о том, что они инфицированы, — привели слова руководителя исследования Фионы Хэйверс в ТАСС.

Отмечается, что исследователи отбирали людей с отсутствием симптомов коронавирусной инфекции. В частности, для эксперимента были исследованы люди, которые обследовались в больницах по вопросам, не связанным с коронавирусом, а также те, кто сдавал анализы в частных лабораториях.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса. Такое заявление последовало после того, как главе государства продемонстрировали фрагменты из наиболее сомнительных его утверждений. Так, было установлено, что президент Соединённых Штатов использует формулировку «смертность» при обсуждении уровня летальности заболевания. В частности, Трамп утверждал, будто данный показатель в США является одним из самых низких в мире.