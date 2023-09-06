Экс-сенатор США назвал виновных в украинском конфликте Экс-сенатор США Блэк обвинил в начале военных действий на Украине ЦРУ и MI6

Фото: МО Украины

ЦРУ и MI6 спровоцировали военные действия на территории Украины в 2014 году, заявил в интервью РИА Новости бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк. По его словам, многие консерваторы в США придерживаются именно такой версии, касаемо причин украинского конфликта.

[Консерваторы] понимают, что Россия не хотела войны — она была ей навязана, когда ЦРУ и британская MI6 помогли свергнуть законное украинское правительство в 2014 году, — заявил Блэк.

До этого председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо заявил, что Белый дом виноват в разжигании конфликта на Украине. По его словам, кубинский парламент «выражает самое энергичное осуждение» санкций против Москвы.

Ранее аналитики американского издания Breitbart заявляли, что после отставки министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пострадает правительство Украины. Руководитель оборонного ведомства являлся одним из ключевых союзников Киева в Европе, так как именно он курировал вопросы, связанные с оказанием поддержки. Также он отвечал за реакцию Лондона на те или иные события, связанные с Украиной.