Экс-командующий НАТО назвал условия для промежуточной победы России в СВО Экс-командующий НАТО: промежуточная победа России в СВО может наступить под Артемовском

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Бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала CNN выразил мнение, что Россия хочет вынудить Украину запросить прекращение огня или даже перемирие по итогам наступления в районе Артемовска. Он предположил, что свою роль в этом сыграют и обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и военных объектов, которые российская армия сможет поддерживать на нынешнем уровне еще как минимум несколько недель.

Я боюсь, что окрестности Артемовска станут огненной ловушкой для ВСУ. Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня, Путин выиграет, — заявил Кларк.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что наступление российских войск вблизи Артемовска проходит успешно. По его словам, ситуация близка к оперативному окружению города. В то же время Пушилин подчеркнул, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Кроме того, ожесточенные бои ведутся на Угледарском направлении.