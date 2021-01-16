Экс-глава ФБР заявил об угрозах со стороны противников Джо Байдена

https://static.news.ru/photo/a8175afe-58ab-11eb-80ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryan Rahman/Keystone Press Agency

Силам безопасности США на фоне грядущей инаугурации избранного президента Штатов Джо Байдена необходимо учесть возможные угрозы со стороны вооружённых противников политика, рассказал журналистам экс-директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми. По его словам, недовольные уверены, что у них отобрали страну.

Бывший глава ФБР отметил, что уверен в профессионализме стражей порядка, что они смогут провести качественное расследование и предотвратить преступления, передаёт телеканал Sky news.

В то же время Коми разгневан поведением спецслужб 6 января 2021 года — они не защитили Капитолий от митингующих. Он напомнил, что комплекс зданий находится под охраной двух тысяч человек. Экс-глава ФБР подчеркнул, что угрозы насильственных действий заранее появились в Сети.

Минимум 300 граждан проникло в здание Капитолия во время беспорядков в Вашингтоне 6 января. Подсчитать участников штурма помог алгоритм распознавания лиц. С его помощью были проанализированы сотни фотографий и видеозаписей, «некоторые из которых были получены эксклюзивно».

В некоторых крупных городах Соединённых Штатов перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена временно убрали ящики для писем в целях безопасности, заявил представитель Почтовой службы США Дэвид Партенхаймер. Он отметил, что в 2017 году во время вступления в должность Дональда Трапа в Вашингтоне принимались аналогичные меры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уходящий президент США республиканец Дональд Трамп должен быть привлечён к уголовной ответственности за события 6 января в Вашингтоне. Такого мнения придерживается большинство американцев.