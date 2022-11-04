Экс-дипломат США назвал «самую красную линию» для России Экс-дипломат США Ранделл: вступление Украины в НАТО — «самая красная линия» для России

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Для России вступление Украины в НАТО неприемлемо, это является «самой яркой красной линией» для Москвы, написал бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье, опубликованной Newsweek. Он отметил, что НАТО продолжает игнорировать интересы безопасности РФ, хотя такая политика ошибочна.

Нетрудно понять, почему Украина для Москвы — самая яркая из всех красных линий, — написал экс-дипломат.

Он пояснил, что все дело в Крыме, потому что тот, кто контролирует полуостров, доминирует в Черном море. Ранделл добавил, что если бы Крым, оставшись украинской территорией, стал частью НАТО, Альянс мог бы там разместить свои ракеты. По его словам, у Москвы это вызвало бы ту же реакцию, что у Вашингтона присутствие советских ракет на Кубе.

Автор добавил, что НАТО по-прежнему не принимает в расчет интересы России в сфере безопасности и продолжает принимать в свои ряды бывшие республики СССР. Он предупредил, что это может стать роковой ошибкой США и их союзников со времен холодной войны.

Ранделл также обратил внимание на то, что Запад не предпринимает серьезных усилий по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что вопросы прекращения огня, нейтралитета Украины, отмены санкций в отношении России требуют обсуждения и от них нельзя отмахиваться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, фактически Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, но теперь это будет закреплено юридически. Глава Минобороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что страна де-факто уже находится в НАТО.