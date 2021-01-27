Двое полицейских в США покончили с собой после штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/4bbda000-6149-11eb-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя несколько недель после штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа продолжают всплывать новые подробности о пострадавших и жертвах инцидента. Стало известно, что двое полицейских покончили с собой после случившегося.

О самоубийствах пишет Washington Post — информацию подтвердил глава полиции Вашингтона Роберт Конти. Одним из погибших был сотрудник внутренней полиции Капитолия, другим — городской полицейский. Кроме того, пострадало в общей сложности 140 представителей органов правопорядка.

Среди моих ребят есть офицеры, которые были без шлемов в момент нападения и получили травмы головы. У одного из офицеров сломаны два ребра и раздроблены два позвоночных диска, другого ударили металлическим ограждением, — рассказал глава объединения полицейских Капитолия Гас Папатанасиу.

Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако процесс был сорван массовой акцией в центре Вашингтона — сторонники бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа, призывавшего «бороться за честные выборы», атаковали Капитолий. В ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.

Ранее NEWS.ru писал, что после событий 6 января в Вашингтоне ряды Республиканской партии США значительно поредели. Более 30 тысяч человек покинули партию — и это только в тех штатах, которые сообщают информацию о смене партийной принадлежности избирателей.