Двое полицейских в США покончили с собой после штурма Капитолия

Спустя несколько недель после штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа продолжают всплывать новые подробности о пострадавших и жертвах инцидента. Стало известно, что двое полицейских покончили с собой после случившегося.
О самоубийствах
Среди моих ребят есть офицеры, которые были без шлемов в момент нападения и получили травмы головы. У одного из офицеров сломаны два ребра и раздроблены два позвоночных диска, другого ударили металлическим ограждением, — рассказал глава объединения полицейских Капитолия Гас Папатанасиу.
Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако процесс был сорван массовой акцией в центре Вашингтона — сторонники бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа, призывавшего «бороться за честные выборы», атаковали Капитолий. В ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.
Ранее NEWS.ru писал, что после событий 6 января в Вашингтоне ряды Республиканской партии США значительно поредели. Более 30 тысяч человек покинули партию — и это только в тех штатах, которые сообщают информацию о смене партийной принадлежности избирателей.