Два человека погибли при стрельбе в американском штате Техас

Фото Li Haitao/Xinhua

В США два человека погибли в результате очередной перестрелки, которая произошла в штате Техас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шерифа округа Харрис Эда Гонзалеса.

По имеющимся данным инцидент случился на блошином рынке в Хьюстоне, в результате перебранки, которая переросла в перестрелку.

На данный момент нам известно, что два человека погибли на месте происшествия, по меньшей мере трое доставлены в больницу, — говорится в заявлении шерифа.

По его мнению, пострадавшие, находящиеся в критическом состоянии, вероятно, также являются участниками ссоры.

Шериф также добавил, что на месте происшествия были найдены два пистолета, из которых выпустили по несколько пуль. Никто из прохожих не пострадал.

Это третий случай стрельбы за последние два дня в США.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате стрельбы в церкви, которая произошла в американском штате Калифорния. Ещё пятеро получили ранения.

Кроме того, стрельба произошла 14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets города Буффало, штат Нью-Йорк. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранения. 11 из 13 жертв были афроамериканцами, в связи с чем правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено на основании расовой ненависти.