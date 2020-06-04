Друг Джорджа Флойда рассказал о последних минутах его жизни

Афроамериканец Джордж Флойд во время задержания не оказывал никакого сопротивления и всеми способами пытался показать, что готов выполнить любые требования полицейских.
Об этом газете New York Times
Я навсегда запомню страх на лице Флойда. Что останется со мной навсегда — это то, что я видел, как взрослый мужчина плачет, перед тем как умереть, — рассказал Холл.
NYT также сообщает, что Холл является фигурантом дел о хранении оружия, наркотиков и домашнем насилии, а в момент инцидента с Флойдом назвал полиции ложное имя и вскоре после этого покинул город.
Джордж Флойд погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Смерть Флойда вызвала акции протеста и массовые беспорядки в США.
Как писал NEWS.ru, 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.
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