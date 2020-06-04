Друг Джорджа Флойда рассказал о последних минутах его жизни

https://static.news.ru/photo/e326105e-a672-11ea-96a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Афроамериканец Джордж Флойд во время задержания не оказывал никакого сопротивления и всеми способами пытался показать, что готов выполнить любые требования полицейских.

Об этом газете New York Times рассказал друг Флойда Морис Лестер Холл, который был с погибшим в машине в момент инцидента. По словам Холла, Флойд «пытался самым покорным способом показать, что он абсолютно не сопротивляется». Друг погибшего хорошо слышал его мольбы, обращённые к полицейскому. Флойд также просил кого-нибудь помочь ему, так как понимал, что умирает.

Я навсегда запомню страх на лице Флойда. Что останется со мной навсегда — это то, что я видел, как взрослый мужчина плачет, перед тем как умереть, — рассказал Холл.

NYT также сообщает, что Холл является фигурантом дел о хранении оружия, наркотиков и домашнем насилии, а в момент инцидента с Флойдом назвал полиции ложное имя и вскоре после этого покинул город.

Джордж Флойд погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Смерть Флойда вызвала акции протеста и массовые беспорядки в США.

Как писал NEWS.ru, 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.