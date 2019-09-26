https://static.news.ru/photo/637b6110-e110-11e9-859d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призвал тех, у кого есть совесть, не делать обвинений, основанных на чистых слухах.

Юрист рассказал, что не стал выдвигать обвинения Украине во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, несмотря на наличие доказательств.

Я не стал, когда были представлены обвинения Украины в незаконном влиянии на выборы 2016 года, хотя получил прямых свидетелей, видеозаписи и компрометирующие документы для доказательства этого. Смотрите и ждите! — написал Джулиани в Twitter .

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

Как писал News.ru, в Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения.