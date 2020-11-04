Десятки человек перекрыли железнодорожные пути в Лос-Анджелесе

https://static.news.ru/photo/2b9bda0c-1e7e-11eb-91cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: LAPDHQ/twitter.com

Полиция задержала около 40 человек в ночь на 4 ноября в связи с тем, что они перекрыли железнодорожные пути в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), передают представители силовиков в социальных сетях.

Около 30 человек привлекли к ответственности за нахождение на пересечении путей. Почти 40 человек задержали за то, что они перекрыли магистраль и отказались разойтись, когда их акция было признана несанкционированной, — заявило ведомство в Twitter.

UPDATE: Approximately 30 individuals were cited for being in the intersection. Approximately 40 individuals were arrested for blocking the train tracks and failing to disperse after an unlawful assembly was declared. This is preliminary information and subject to change. pic.twitter.com/io1hbsyNd1 — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

Стражи порядка не нашли у людей оружие. После общения с силовиками на граждан оформили протоколы и освободили, сделав предупреждение. В центре Нью-Йорка также прошла акция протеста. Её участники требуют отставки действующего президента США Дональда Трампа.

По сообщениям СМИ, манифестанты собрались в районе парка Юнион-сквер. Стоит заметить, ранее в полиции города сообщали, что не ждут масштабных акций со стороны населения. На улицы вышло несколько десятков человек. Они заявляют о необходимости отставки Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Предварительные результаты выборов президента США свидетельствуют о том, что оба кандидата сохраняют реальные шансы на победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лишь немного уступает своему конкуренту, представителю Демократической партии Джо Байдену. Статистику приводит Fox News. По данным телеканала, Байдена поддержало 65 941 737 избирателей. За Трампа отдали голоса 64 262 438 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий глава США Дональд Трамп заявил, что выигрывает в тех регионах, в которых не ожидал добиться победы. Важнейшим остаётся вопрос предпочтений выборщиков в разных штатах. По информации источника, Байдена поддерживает 238 выборщиков при необходимых для победы 270.