Депиляция в паху довела американца до комы В Техасе мужчина впал в кому из-за вросших в паху волос

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Житель Техаса впал в кому после депиляции волос в паху, сообщает Daily Mail. Отмечается, что у американца Стивена из-за процедуры начали врастать волоски и он самостоятельно пытался с этим бороться, в итоге занес инфекцию, которая привела к сепсису.

Мужчину интубировали и ввели в медикаментозную кому, чтобы дать его телу возможность восстановиться. Однако ситуация только усугублялась. В какой-то момент врачи констатировали смерть мозга у пациента, кроме того, инфекция разрушила его сердце. Выживаемость американца была оценена в 4%.

В течение месяца Стивен находился в коме и проходил многочисленные курсы лечения. Он перенес операцию на сердце, чтобы восстановить работу поврежденного органа. Также врачи вставили ему в грудь дренажи, чтобы удалить лишнюю жидкость. Примерно через месяц американец смог дышать самостоятельно и вышел из комы. Отмечается, что мужчина чудом восстановился и вернулся к своей обычной жизни.

Ранее житель Сургута впал в кому после длительной игры на компьютере. Мужчина просидел за монитором до трех часов ночи. Родственники геймера рассказали, что после долгой игры у него появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась судорогами и многократной рвотой. По их словам, он не курил и не злоупотреблял алкоголем.