Демократы и республиканцы США впервые вместе в Киеве, но ПВО не привезли Конкурирующие партии в США могут найти общий язык, когда дело касается «священных коров»: помощи Украине или финансирования Пентагона

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) встречается с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем (слева) в Мариинском дворце

Впервые после того, как Россия начала военную операцию против Украины, в Киев прилетели члены сената США, представляющие обе главные американские партии. Республиканец и демократ сегодня встретятся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы тот не сомневался, что поддержка Украины со стороны США остается неизменной, невзирая на то, что обе партии не могут найти общий язык ни по одному другому вопросу. NEWS.ru разбирается с тем, сумеет ли Запад сохранить сложившийся в первые недели российско-украинского конфликта консенсус или превращение его в вялотекущее противостояние постепенно размоет единство антироссийской коалиции.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь продемонстрировали единодушие, трудно представимое, если бы речь шла о каких-то домашних делах. Сенаторы от конкурирующих партий прилетели в Киев, едва ли не держась за руки. Такое трогательное единодушие особо примечательно потому, что двухпартийная делегация США не посещала Украину даже в самые горячие дни, когда новости с фронтов не сходили с первых полос газет.

Поддерживать — не мешки ворочать

Республиканцы и демократы сумели сформировать такую делегацию только сейчас, когда украинская тема начала приедаться и западной общественности, и западным политикам. Это наводит американских комментаторов на подозрения, что отправка смешанной республиканско-демократической пары в Киев (сам факт создания которой далеко не зауряден) как раз и ставит целью поддержать угасающий интерес публики и истеблишмента в США к российско-украинскому противостоянию.

В Киеве тоже не делают секрета из того, что приезд Грэма и Блюменталя имеет почти целиком символическое значение, поскольку ни пушек, ни денег сенаторы с собой не привезли.

Для нас в Украине очень важна поддержка обеих партий и обеих палат Конгресса США. Мы ощущаем это единство, — так оценивается значение сегодняшнего визита на официальном сайте президента Украины.

Зеленский неоднократно просил американцев поставить украинской армии системы ПВО, что становится особенно злободневным ввиду приближения школьного учебного года. Вместо зенитных комплексов, однако, сенаторы привезли с собой заверения в том, что они оба, каждый в рамках своей партии, работают над тем, чтобы США на государственном уровне признали РФ «спонсором международного терроризма».

Эта работа пока имела результатом только «очистку совести» — в июне сенат США издал резолюцию, которая призывала Госдепартамент официально придать России такой статус. Но Госдепартамент до сих пор такого заявления не сделал.

Американские наблюдатели также не исключают, что как минимум для Линдси Грэма поездка в Киев важна не столько потому, что его так заботит безопасность украинских школьников. У Грэма в кармане лежит повестка из суда штата Джорджия (пока в качестве свидетеля, но с немалым шансом перейти в статус подозреваемого), где слушается дело о возможном участии сенатора в организации беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года.

Знающие внутреннюю кухню американской политики обозреватели полагают поэтому, что республиканцу важно сейчас стать лицом какой-то крупной международной инициативы, чтобы создать вокруг себя ореол борца за демократию и тем самым ослабить позиции своих недоброжелателей в суде.

От наблюдателей не ускользнуло, что Киев в последние месяцы превратился в место паломничества самых разных политиков, которые используют эту «площадку» для привлечения к себе общественного внимания, и где хозяева-украинцы играют роль кордебалета.

Фото: president_of_ukraine/flickr.com Борис Джонсон, Владимир Зеленский

Так, со скандалом ушедший со своего поста на этой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон успел посетить Киев дважды. Туда также слетали глава сенатского меньшинства Митч Макконнелл, спикер сената Нэнси Пелоси, глава международного комитета сената Джим Рич. Все они деятельно работали на телекамеры, но для практической помощи Украине в её противостоянии превосходящим российским силам сделали ровно ноль.

Ракеты без ручки

В подобного рода американской «поддержке» Украины цинизм и прагматизм замешаны в равной пропорции. Для всех действующих лиц этого спектакля гораздо важнее сегодня не то, будет ли у ВСУ чем сбивать российские ракеты, а что делать с собственными ракетами, которые для Пентагона превратились в чемодан без ручки. Когда речь заходит об этом вопросе, демократы и республиканцы тоже создают межпартийные коалиции, что создаёт определенный когнитивный диссонанс: ведь некоторым демократам приходится ставить палки в колеса своему же президенту, который пытается «разоружить» Америку.

Речь идет о намерении Джо Байдена прекратить финансирование программы строительства крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками SLCM-N — её в 2018 году утвердил президент Дональд Трамп. До сих пор это была одна из немногих программ демократической администрации, против которой республиканцы не возражали.

Однако в Белом доме сочли, что данный тип вооружений проедает в оборонном бюджете дыру, которой он не стоит. Военные советники Байдена убедили его в том, что такие ракеты являются устаревшим типом оружия и в будущей войне не смогут дать Штатам существенного преимущества, так как и у России, и у Китая уже принимаются на вооружение более современные типы ракет (в том числе гиперзвуковые).

Ирония судьбы в данном случае заключается в том, что другие военные советники, уровня главы начальника штабов генерала Марка Милли, имеют противоположную точку зрения на судьбу крылатых ракет (именно ими, только в неядерном снаряжении, ВМС США наносили удары по объектам правительственной армии в Сирии, и там они показали себя вполне боеспособными). Милли в апреле и убедил часть конгрессменов-демократов уйти в оппозицию Белому дому и голосовать против отмены финансирования создания SLCM-N.

Мы живем в таком нестабильном мире, что никто не может точно предсказать, какие вооружения нам могут понадобиться в том или ином конфликте. Поэтому так важно, чтобы у нас были все доступные образцы вооружений, — объяснял свой «переход на сторону противника» после этих слушаний сенатор-демократ Джим Купер.

Программа развития ядерных вооружений США (её в открытом доступе нет, и содержание известно только в общих чертах) не предусматривает продолжения финансирования морских крылатых ракет. Однако администрация Байдена постоянно шарахается из стороны в сторону, когда речь заходит о таком чувствительном вопросе, как финансирование ВПК. В своей предвыборной программе Байден выглядел едва ли не «голубем», заявляя о необходимости сократить ядерные арсеналы США и о готовности взять обязательство не применять ядреное оружие первыми.

Фото: johnsonderman/flickr.com

Но после въезда в Белый дом он развернулся на 180 градусов: поддержал выделение десятков миллиардов долларов на модернизацию этих арсеналов (наземного, морского и воздушного базирования) в течение двух лет. Обещание объявить о неприменении ядерного оружия первыми также было забыто: в докладе о состоянии ядерных арсеналов за март 2022 года об этом не говорится ни слова.

Деньги любят консенсус

Подобная «бипартизанщина» представляет собой нормальную часть работы американских законодателей, поскольку в обеих партиях нет такой жесткой партийной дисциплины, какая присутствует в партийной жизни других стран, объяснил NEWS.ru американист Николай Бобкин.

В конгрессе бывает как двухпартийный консенсус, так и когда одна из партий добивается своего просто численным перевесом. Почти все двухпартийные комиссии, рабочие группы, делегации и т. д., как правило, формируются стихийно, когда возникает тема, в равной мере животрепещущая для обеих партий. Украина и вооружения — типичный пример, когда демократы и республиканцы «забывают», что им полагается делать всё наоборот, и выступают с позиций общенационального, интегрированного интереса. Так же было, например, во время войны в Сирии. Николай Бобкин эксперт ИСКРАН

Межпартийный консенсус (хотя и частичный), в котором объединились «ястребы» от обеих партий и палат конгресса, означает, что проект бюджета, который Байден должен будет подписать осенью, будет-таки содержать средства на продолжение производства морских крылатых ракет. В бюджете на 2023 год, который предложен Белым домом, на поддержание и модернизацию ядерного оружия запрашивается $50,9 млрд, при этом SLCM-N там не упоминаются вообще. По оценкам бюджетного комитета сената, на финансирование таких ракет до 2030 года потребуется $10 млрд.

Также предполагается прекратить выпуск «старомодных» неуправляемых авиабомб В83.

Разумеется, лоббисты ВПК доказывают, что и эти бомбы могут пригодиться — мол, старый конь борозды не испортит. В83, доказывают они, по-прежнему незаменимы там, где надо поразить подземные объекты противника. Прежде чем отказываться от В83, говорят они, надо провести исследования (за $25 млн) о том, могут ли их заменить другие образцы вооружений — например, боеголовка W80-4 (еще $20 млн).

Всё это на $45 млн превышает затраты, которые содержатся в проекте бюджета, поддержанном Джо Байденом.