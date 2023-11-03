«Дела идут плохо»: что сказал Трамп о действиях США на Украине Бывший президент США Трамп: дела США вокруг Украины идут плохо

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что дела Вашингтона вокруг Украины идут плохо, это можно заметить по освещению конфликта в американских СМИ. Что сказал Трамп, как в США пишут про Украину?

Что сказал Трамп про Украину

В ходе митинга в Техасе бывший президент США объявил, что внезапное молчание американских СМИ о происходящем на Украине наглядно показывает, что «дела идут плохо». Трамп сравнил ситуацию на Украине с выводом войск США из Афганистана.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо», — указал Трамп.

Что американские СМИ пишут про Украину

Украина отошла «на второй план» для американских СМИ после нападения ХАМАС и начала боевых действий в секторе Газа, писала газета The New York Times 26 октября. В NYT указали, что общество на Западе начало испытывать «усталость от Украины».

В интервью изданию Time 1 ноября Владимир Зеленский признал, что события в секторе Газа сместили внимание западных СМИ с проблем Украины на происходящее в Израиле. Time отмечает, что «Зеленскому приходится убеждать мировых лидеров, что помощь Украине в их национальных интересах и, как это выразил Байден, «принесет дивиденды».

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Как реагируют на Украине на снижение поддержки

Внимание к Украине стало ослабевать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказал министр финансов страны Сергей Марченко. По его словам, Киев видит в такой тенденции «очень негативный сигнал».

«Мы не можем этого избежать, и это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, и для нас это очень негативный сигнал», — подчеркнул министр.

Марченко также согласился с признанием премьер-министра Италии Джорджи Мелони об усталости Запада от украинского конфликта. Политик напомнил, что лидеры Евросоюза и G7 обещали продолжать поддержку Киева.

Страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, для украинского лидера «песенка спета».

«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег [от США и Европы] уже не будет. <...> Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нем. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже все. Зеленский — маленький-маленький, где-то там в тени стоит. <...> Уже, как говорится, его песенка спета», — заявил Соскин.

Политик также обратил внимание, что ВСУ фактически прекратили наступление.

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