Трампа могут отстранить от выборов президента с помощью 150-летнего закона Трампу могут запретить избираться на выборах из-за закона об участниках мятежа

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Суд собирается использовать принятый 150 лет назад закон, чтобы помешать миллиардеру Дональду Трампу участвовать в грядущей президентской гонке, пишет Reuters. Заседание о его исключении из избирательного бюллетеня пройдет в понедельник, 30 октября, в Колорадо.

Обвинение хочет использовать положение времен Гражданской войны в США, которое запрещает людям, участвовавшим в «восстании или мятеже», занимать должности в федеральных госструктурах. В случае с Трампом речь идет о штурме Капитолия в январе 2021 года сторонниками бывшего президента-республиканца.

Ранее Трамп назвал обвинения против него по делу о беспорядках у Капитолия политическим преследованием. Все последние события являются погоней за человеком, который существенно опережает своих конкурентов в рамках предвыборной борьбы, отметил он.

6 января 2021 года после президентских выборов, на которых победил Джо Байден, сторонники Трампа отказались признавать результаты голосования и стали штурмовать здание Капитолия, вступив в столкновение с полицией. В результате погибли пять человек, включая полицейского. Впоследствии ФБР возбудило более 160 уголовных дел.

Затем Трампу предъявили обвинения в связи с протестами. В обвинительном акте спецпрокурор Джейк Смит озвучил четыре пункта обвинения: сговор с целью обмана правительства США, нарушение права избирателей на честные выборы, препятствие расследованию и сговор с этой целью. В общей сложности экс-главе Белого дома грозит более 50 лет тюремного заключения.