Первый крупный конкурент Трампа выбыл из президентской гонки в США Бывший вице-президент США Пенс приостановил участие в предвыборной гонке

Фото: Robert Hanashiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о приостановке своей кампании в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, сообщает Associated Press. Политик стал первым крупным кандидатом, покинувшим гонку, в которой ранее доминировал его прежний соратник, экс-президент США Дональд Трамп.

Мне стало ясно, что сейчас не мое время. Я решил приостановить свою кампанию на пост президента с сегодняшнего дня. Американскому народу я говорю: это не мое время, но это все еще ваше время, — сказал Пенс.

Отсутствие широкой поддержки политика привело к проблемам со сбором средств на кампанию, отмечает NBC News. По данным телеканала, в последней финансовой отчетности содержались сведения о задолженности в $600 тысяч. Кроме того, Пенс не смог заручиться поддержкой необходимого количества доноров для участия в третьих публичных республиканских дебатах.

Политик оставался сторонником Трампа на протяжении всего срока работы его администрации. Пути с бывшим боссом разошлись в январе 2020 года, когда Пенс признал результаты выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти назвал Трампа вероятным кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Конгрессмен выразил мнение, что Трамп победит.