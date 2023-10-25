В Госдуме поименно назвали представителей западной разумной контрэлиты Депутат ГД Луговой: в рядах западной разумной контрэлиты Маск и Трамп

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Экс-президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск

На Западе есть контрэлита, то есть разумные люди, которые не выступают против России и понимают, к чему все идет, заявил NEWS.ru заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой. Такими личностями, по его мнению, являются экс-президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, а также такие лидеры общественного мнения, как создатель Pink Floyd Роджер Уотерс и журналист Такер Карлсон.

Они, конечно, нам не друзья, но мы видим разумное зерно в их словах. Они не хотят платить страшную цену за свое бессмысленное участие в многовековых отношениях России с ее окраинами. А также понимают, что никаких экспансионистских настроений в России нет и не было, — подчеркнул депутат.

Луговой подчеркнул, что за всю свою историю Россия никогда не вела захватнических войн, нападали только на нее, и в результате противники сами теряли территории. В качестве примеров он привел Польшу, Швецию, Францию, Турцию, Германию, Японию — все они, как утверждает депутат, были агрессорами, которые в разные века пошли войной на Россию и потеряли свои метрополии или земли.

Ранее NEWS.ru составил список западных звезд, которые поддерживают СВО. Так, американский кинорежиссер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун в марте 2022 года поддержал проведение спецоперации. В свою очередь Роджер Уотерс заявил, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине.

Кроме того, основатель и солист группы Modern Talking Дитер Болен признался в любви к русским и подверг критике немецкое правительство, которое поддерживает санкции против России. А сербский кинорежиссер Эмир Кустурица после начала СВО поддержал действия российской власти и заявил, что спецоперация поможет остановить развязанный Западом конфликт.