CNN: глава FDA рискует увольнением из-за вакцин Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/88f0c004-3c0c-11eb-a529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан будет уволен, если вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech не одобрят 11 декабря, сообщают американские СМИ с ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, соответствующее предупреждение высказал глава администрации Белого дома Майк Медоуз во время обсуждения с Ханом проблем борьбы с пандемией коронавируса. Как отмечает канал, сам глава FDA опровергает эти слухи и утверждает, что речи о его увольнении не идёт, а встреча была посвящена другим вопросам.

По данным источников, давление на FDA связано с действующим президентом США Дональдом Трампом. В пятницу он назвал управление «большой старой медленной черепахой».

Ранее 11 декабря стало известно, что экспертный совет при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовал одобрить применение вакцины совместной разработки Pfizer и BioNTech для иммунизации населения Соединённых Штатов. 17 экспертов из 22 заявили, что достоинства препарата значительно превышают его недостатки, четверо специалистов проголосовали против одобрения вакцины. Рекомендация совета экспертов даёт зелёный свет FDA для официального одобрения препарата Pfizer для начала массовой вакцинации в стране.

Как писал NEWS.ru, руководитель российского НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что разработанная Pfizet и BioNTech вакцина от коронавируса может иметь серьёзное противопоказание. По его мнению, РНК-содержащий препарат может быть неприменим для людей, страдающих аллергическими заболеваниями.