Гинцбург рассказал о противопоказании вакцины Pfizer

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Руководитель НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная Pfizet м BioNTech вакцина от коронавируса может иметь серьёзное противопоказание.

Он сообщил, что РНК-содержащий препарат может быть неприменим для людей, страдающих аллергическими заболеваниями.

По поводу вакцины Pfizer, то да, так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека ...есть система интерферонов, которые очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм. И не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями, и у которых иммунореактивность естественная повышенная, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он отметил, что эту вакцину необходимо протестировать на добровольцах с аллергией.

Ранее NEWS.ru писал, что во время испытаний вакцины от коронавируса, созданной американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть добровольцев. Эксперты при этом утверждают, что четверо из них получили плацебо, а не испытываемый препарат. По их данным, только двое волонтёров скончались после введения нового лекарства.