США сообщили о гибели людей после введения плацебо вместо вакцины Pfizer

Во время испытаний вакцины от коронавируса, созданной американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть добровольцев. Об этом сообщается в отчёте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.
Эксперты при этом утверждают, что четверо из них получили плацебо, а не испытываемый препарат. По их данным только двое волонтёров скончались после введения нового лекарства.
Смерть первого добровольца
Второй участник исследований умер через восемь недель после введения второй компоненты вакцины. Ещё двое добровольцев, которым ввели плацебо, скончались из-за инфаркта и инсульта. Причина смерти ещё двоих волонтёров пока не ясна.
В ноябре сыворотка Pfizer и BioNTech показала эффективность в 95%. После этого спрос на неё в мире сильно вырос. Например, Великобритания решила приобрести 40 млн доз. А Евросоюз заключил с Pfizer договор, в котором речь идёт о приобретении 200 млн доз с возможностью докупить ещё 100 млн. Вакцинация населения в США должна начаться уже на этой неделе, сообщал NEWS.ru.