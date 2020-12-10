США сообщили о гибели людей после введения плацебо вместо вакцины Pfizer

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Во время испытаний вакцины от коронавируса, созданной американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть добровольцев. Об этом сообщается в отчёте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Эксперты при этом утверждают, что четверо из них получили плацебо, а не испытываемый препарат. По их данным только двое волонтёров скончались после введения нового лекарства.

Смерть первого добровольца наступила после трёх дней с момента вакцинации, пишут «Невские Новости». Медики отметили, что у него было ожирение и атеросклероз.

Второй участник исследований умер через восемь недель после введения второй компоненты вакцины. Ещё двое добровольцев, которым ввели плацебо, скончались из-за инфаркта и инсульта. Причина смерти ещё двоих волонтёров пока не ясна.

В ноябре сыворотка Pfizer и BioNTech показала эффективность в 95%. После этого спрос на неё в мире сильно вырос. Например, Великобритания решила приобрести 40 млн доз. А Евросоюз заключил с Pfizer договор, в котором речь идёт о приобретении 200 млн доз с возможностью докупить ещё 100 млн. Вакцинация населения в США должна начаться уже на этой неделе, сообщал NEWS.ru.