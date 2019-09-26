https://static.news.ru/photo/75395664-e0ed-11e9-889e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители американских штатов Миссисипи и Орегон скончались от заболевания лёгких, вызванного курением вейпов.

Число умерших от этой болезни в Соединённых Штатах возросло до 13 человек, сообщает Associared Press . Загадочное заболевание диагностировано у 805 жителей страны.

Hundreds more Americans have been reported to have a vaping-related breathing illness, and the death toll has risen to 13, health officials said Thursday. https://t.co/uuQ9G8D9du — Stars and Stripes (@starsandstripes) September 27, 2019

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

25 сентября в отставку ушёл Кевин Бёрнс, занимавший пост генерального директора одной из крупнейших в мире компаний по производству систем доставки никотина Juul Labs. В августе в интервью Бёрнс рассказал, что электронные сигареты и вейпы создавались с расчётом на взрослую аудиторию. Он извинился перед родителями за то, что многие подростки используют продукцию Juul. Также Бёрнс признал, что сообщения о заболеваниях лёгких, которые, предположительно, вызывает курение вейпов, являются тревожными, писал News.ru.