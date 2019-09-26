Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.
25 сентября в отставку ушёл Кевин Бёрнс, занимавший пост генерального директора одной из крупнейших в мире компаний по производству систем доставки никотина Juul Labs. В августе в интервью Бёрнс рассказал, что электронные сигареты и вейпы создавались с расчётом на взрослую аудиторию. Он извинился перед родителями за то, что многие подростки используют продукцию Juul. Также Бёрнс признал, что сообщения о заболеваниях лёгких, которые, предположительно, вызывает курение вейпов, являются тревожными, писал News.ru.