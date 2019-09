Число умерших от этой болезни в Соединённых Штатах возросло до 13 человек, сообщает Associared Press . Загадочное заболевание диагностировано у 805 жителей страны.

Hundreds more Americans have been reported to have a vaping-related breathing illness, and the death toll has risen to 13, health officials said Thursday. https://t.co/uuQ9G8D9du