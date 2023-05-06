«Чертовски много мудрости»: Байден оценил себя как кандидата в президенты Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США в истории

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Джо Байден

Президент США Джо Байден, уже объявивший о намерении снова бороться за высший государственный пост в стране, заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за всю историю. В интервью телеканалу MSNBC он отметил, что к 80 годам смог «набраться чертовски много мудрости».

Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост. Я также считаю, что доказал свою честность и эффективность, — подчеркнул нынешний хозяин Белого дома.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее автор портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт заявил, что правление Джо Байдена может обернуться «потерянным десятилетием» для страны из-за пяти роковых ошибок. По его словам, политик за время президентства показал неспособность защитить границу, сделал Соединенные Штаты зависимыми от иностранной энергии и провалил внешнюю политику. Кроме того, как отметил Вейхерт, в США наблюдается бешеная инфляция и всплеск преступности.