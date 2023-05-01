Правление президента США Джо Байдена может обернуться «потерянным десятилетием» для страны из-за пяти роковых ошибок главы государства. заявил экс-сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт. По его словам, политик за время президентства показал неспособность защитить границу, сделал Соединенный Штаты зависимыми от иностранной энергии и провалил внешнюю политику. Кроме того, как отметил Вейхерт, в США наблюдается бешеная инфляция и всплеск преступности.