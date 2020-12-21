CDC советует аллергикам не прививаться вакциной Pfizer

Центры по контролю и профилактике заболеваний (СDC) США порекомендовали лицам, у которых возможна сильная аллергическая реакция, не прививаться вакциной Pfizer от коронавируса.
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В США началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. По регламенту, установленному в Штатах, первыми вакцину должны получить сотрудники медслужб, а также постояльцы домов престарелых.
На Аляске после получения прививки срочная медицинская помощь потребовалась медицинскому работнику. Он почувствовал себя плохо сразу после процедуры. Уже через десять минут после инъекции у него проявились симптомы, характерные для аллергической реакции, — припухлости под глазами, першение в горле и головокружение.
Позднее американская медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Девушке стало плохо во время пресс-конференции в ковидном госпитале, где она рассказывала о своём самочувствии и о ситуации с COVID-19 в штате Теннесси. Учреждение вошло в список больниц, получивших препарат от компании Pfizer, писал NEWS.ru.