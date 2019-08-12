Свобода слова — величайшее достижение человечества, как и интернет, в этом нет никаких сомнений, и они просто идеально дополняют друг друга. Есть прекрасная фраза, которую ошибочно приписывают то Лао-цзы, то Конфуцию: «Если кто-то сделал тебе плохо, не кидайся в бой и не спеши мстить, просто сядь на берегу реки и жди пока труп обидчика проплывет мимо». В наше время её можно перефразировать так: «Сядь за компьютер и жди, пока твой враг опозорится в соцсетях».

Соцсети позволяют политикам, дипломатам, звездам-шоу-бизнеса, спортсменам и просто внешне привлекательным людям моментально доносить свои бесценные мысли до тысяч подписчиков, и это провоцирует их, вызывает неудержимый творческий зуд, и в конечном итоге вытаскивает на поверхность мысли, которые они могут скрывать даже от себя.

Помните, работал во времена Барака Обамы в России такой американский посол Майкл Макфол? Ему очень нравились демократические идеалы, акции протеста в России и его начальник. Собственно, ко всем этим вещам он до сих пор испытывает самую сильную привязанность. Ещё очень переживает из-за того, что коварные русские через соцсети вмешиваются в американские выборы, навязывая богоизбранному американскому народу такое чудовище как Дональд Трамп.

На волне протестов в Москве Макфол решил, что его бесценные знания о России сейчас уместны как никогда, и начал раздавать направо и налево оценки действиям властей, репостить англоязычные аккаунты либеральных СМИ и всем доступными в сети способами оказывать моральную поддержку от свободного американского народа находящимся под гнётом тирании россиянам. Но в какой-то момент неблагодарные русские в комментариях довели его, заставив написать очень показательный пост .

Сергей Лантюхов/News.ru

Эй, русские, пишу здесь на американской платформе, у меня есть конституционное право говорить всё, что я хочу об американской или российской политике. Никто не заставляет вас читать то, что я говорю. Прекратите требовать цензуры. Российский «суверенитет» не распространяется на Twitter, — написал экс-посол США в России.

Этот пост очень красиво смотрится в свете того, что в прошлую пятницу советник-посланник посольства США в Москве был вызван в российский МИД, где ему сделали представление из-за того, что в официальном аккаунте правления по консульским вопросам Государственного департамента в Twitter и на сайте дипмиссии была размещена информация о несогласованных акциях протеста. В Министерстве иностранных дел РФ это расценили как «попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны». И, как можно понять из высказывания Макфола, совершенно напрасно, поскольку интернет — американский, и в нём места для иного суверенитета кроме американского нет.

Если допустить, что подобный образ мыслей — не достижение одного отдельно взятого дипломата, а один из элементов знаменитой «американской исключительности», вся эта истерика Демократической партии насчёт «российского вмешательства в выборы» становится понятной: люди в «Граде на холме» не могут допустить, чтобы не американцы комментировали и высказывали своё мнение о политике США в их доморощенных соцсетях. С другой стороны, они там могут делать, что захотят, потому что интернет — территория их исключительных прав.

И в этом контексте все рассуждения о том самом «чебурнете» — «суверенном интернете» — выглядит, к сожалению, уже не так бредово, как хотелось бы.