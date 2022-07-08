Бывший командующий НАТО посоветовал Украине подорвать Крымский мост

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Филип Бридлав

Бывший командующий европейскими силами НАТО генерал Филип Бридлав посоветовал Вооруженным силам Украины нанести удар по Крымскому мосту, атаковав его через Керченский пролив. По его словам, которые приводит The Times, удар может быть нанесен противокорабельными ракетами «Гарпун», которые США поставили Украине в июне.

Несколько человек, с которыми я общался, сказали, что обрушение Керченского моста станет для России огромным ударом. Керченский мост — законная цель, — заявил генерал.

По его мнению, удар по мосту оправдан действиями России. Бридлав поддержал такую атаку после того, как «Россия нанесла авиаудары по городу Краматорску на востоке Украины». В то же время он уточнил, что мост можно вывести из строя, но не разрушить, для чего потребуется точечная бомбардировка.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что для того чтобы повредить пролеты моста или обрушить их, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Именно поэтому планы Украины по его уничтожению малореальны, хотя возможности Украины по нанесению глубоких ударов улучшаются. Чтобы уничтожить Крымский мост, украинская сторона должна приобрести новые ракеты большей дальности или подойти ближе к объекту, отбив часть побережья вдоль Азовского моря.

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