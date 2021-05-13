Буш и Чейни наносят ответный удар: «старая гвардия» объявила войну Трампу

Конгрессвумен Лиз Чейни лишилась лидерского поста в Республиканской партии США после открытой критики бывшего президента Дональда Трампа. За её уход проголосовали члены Палаты представителей. Этот шаг — последний эпизод подковёрной войны Трампа против влиятельных политических кланов — Бушей, Ромни, Чейни и Меркауски, которые годами управляли республиканцами. Скорее всего, Чейни знала, на что идёт. Теперь она возглавит ту часть республиканцев, которая выступает против переизбрания Трампа на пост президента.

Дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни до сих пор считалась самой высокопоставленной женщиной в рядах республиканцев — она занимала пост председателя партийной конференции в Палате представителей. Но 12 мая республиканцы подавляющим большинством проголосовали за её отставку с этого поста. Конгрессвумен сохранит своё членство в партии и будет баллотироваться на новый срок в 2022 году, но теперь она занимает положение своеобразной «оппозиции внутри оппозиции».

Причиной отставки 54-летней Чейни стала её неприязнь к бывшему американскому лидеру, который продолжает доминировать над американскими консерваторами. Она была в числе 10 конгрессменов из нижней палаты Конгресса, проголосовавших за импичмент Трампа после захвата Капитолия его сторонниками. Ещё тогда в партии зазвучали призывы сместить Чейни, но спикер консерваторов в Палате представителей Кевин Маккарти отстоял её.

Rep. Liz Cheney/facebook.com

Тем не менее Чейни продолжила активно критиковать Трампа в публичном поле. Последней каплей для республиканцев стала её недавняя колонка в либеральной газете The Washington Post. После этого Маккарти начал переговоры об отставке конгрессвумен-еретика. Комментируя этот шаг, Чейни сказала, что республиканцам нужно оставить Трампа позади и не дать ему снова повредить их репутации.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы бывший президент никогда больше не подобрался близко к Овальному кабинету, — заявила Чейни, намекая на желание Трампа избраться на второй срок в 2024 году.

Отставка Чейни привлекла внимание СМИ во многом из-за личности самой конгрессвумен, дочери тяжеловеса американской политики, считающегося архитектором войны в Ираке. Однако конфликт Трампа с влиятельными республиканскими кланами идёт уже давно, и это лишь один из его эпизодов.

Сенатор Митт Ромни, к примеру, был единственным республиканцем в верхней палате Конгресса, проголосовавшим за первый импичмент Трампа. Он сын бывшего губернатора Мичигана и кандидата в президенты Джорджа Ромни, и, подобно другим представителям американских политических династий, был отодвинут на второй план, когда главой государства стал Трамп. Любопытно, что племянница Ромни Ронна Макдэниэл является председателем республиканского Нацкомитета, но для этого ей пришлось порвать с семейными делами и открыто выразить поддержку Трампу.

Ещё одна династия, высказывающая недовольство по поводу личности Трампа, — это Буши. Сенатор Джеб Буш был соперником миллиардера на праймериз республиканцев, поначалу весьма многообещающим, но был быстро побеждён трамповской харизмой. Буш не стал поддерживать кандидатуру Трампа на выборах в 2016 году, хотя обычно бывшие соперники по праймериз делают это ради победы кандидата от своей партии. Не пошли на этот шаг и бывшие президенты — Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший. Последний не изменил свою позицию четыре года спустя и не стал голосовать за Трампа на выборах в 2020-м.

Джеб Буш Khaled Sayed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор от Аляски Лиза Меркауски тоже голосовала за импичмент Трампа в 2021 году. Как нетрудно догадаться, она является политиком не в первом поколении. Её отец Фрэнк Меркауски был губернатором Аляски с 2002 по 2006 год и сенатором от этого же штата с 1981-го по 2002-й.

Трамп предоставил «клановцам» выбор — заявить о своей лояльности к нему, либо стать маргиналами внутри партии. Большая часть республиканцев выбрала первый путь, но политические династии, десятилетиями управлявшие партийными делами, не могут спокойно смотреть на то, как экс-президент пытается установить вместо их кланов собственный.

Дочь Трампа Иванка и её муж Джаред Кушнер занимали посты неоплачиваемых советников президента. Последний вдобавок курировал ближневосточное направление внешней политики. В конце 2020 года сообщалось, что жена второго сына Трампа Лара рассматривает возможность баллотироваться в губернаторы Северной Каролины. Обсуждались и якобы имевшие место планы Иванки побороться за пост главы Флориды с её нынешним губернатором Роном Десантисом.

В лице Лиз Чейни «старая гвардия» республиканцев решила наконец дать отпор Трампу. Пойдя на такой риск, конгрессвумен сделала заявку на лидерство в рядах противников экс-президента. Насколько успешен будет её «поход», покажут промежуточные выборы 2022 года. Если Чейни отстоит пост единственного представителя штата Вайоминг в нижней палате Конгресса, у неё будет шанс бросить вызов самому Трампу.