https://static.news.ru/photo/3b2a6b12-3948-11ea-95af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки внесли в санкционный список бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура. Причина — подавление протестных акций в стране, рассказал спецпредставитель США по республике Брайан Хук.

По его словам, военный в ответе за расправу над «148 беспомощными иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года».

Генерал Шавапур совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что Госдепартамент получил свыше 88 тысяч рекомендаций внести того или иного республиканского чиновника в санкционный список. Кроме того, Белый дом призвал посольства США активнее работать с иранскими диаспорами в разных странах мира.

Эта работа продолжится. Будущее Ирана будет определяться иранским народом, а не США, — резюмировал Хук.

Обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.

11 января иранские СМИ сообщили о задержании британского посла по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Правоохранители посчитали, что Макэйр не только принимал участие в акции протеста, но и координировал действия демонстрантов. Дипломат провёл в полиции несколько часов, но потом его отпустили. При этом глава дипмиссии все обвинения отвергает.

Жители нескольких городов Ирана вышли на протестные акции после того, как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Демонстранты требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Boeing 737-800, который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт, писал NEWS.ru.