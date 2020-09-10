Бездомный залез в дом Эминема и угрожал ему убийством

https://static.news.ru/photo/b517bb66-f36d-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Эминем Фото: Clinton Wallace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бездомный из американского штата Мичиган Мэттью Дэвид Хьюз разбил кирпичом окно в доме рэпера Эминема в Клинтон Тауншип и влез в здание. Он заявил артисту, что пришёл убить его.

Инцидент произошёл 5 апреля, но информация о нём появилась только после предварительного судебного слушания по этому делу 9 сентября. Нарушителя обвиняют в незаконном вторжении в дом и порче имущества. В ходе заседания в суде округа Маком были заслушаны показания местного полицейского Адама Хэкстока, который приезжал на место ЧП, передаёт Detroit Free Press.

Музыкант рассказал представителю правоохранительных органов после инцидента (он не принимал участия в слушаниях), что проснулся ночью, так как почувствовал присутствие постороннего человека. Сначала он подумал, что пришёл его племянник.

Артист спросил у незнакомца, что он делает в доме. Тот ответил, что пришёл убить Эминема. После этого рэпер провёл преступника через несколько комнат и сдал охране.

Полицейский, прибывший на место, увидел нарушителя, который боролся с охранником на земле. Оружия у Хьюза не было. При этом сначала он говорил, что является другом музыканта, живущим неподалёку.

Нарушитель находится под стражей с 5 апреля. Суд назначил залог в $50 тысяч (около 3,7 млн рублей), но заплатить он не смог. Назначенный судом адвокат обвиняемого Ричард Гланда считает, что его подзащитный может иметь проблемы с психикой.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 28 сентября.

Как писал NEWS.ru, ранее Эминем выложил номер своего телефона и пообещал ответить поклонникам.