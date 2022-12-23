Без половых различий: в армии США отменяют обращение «сэр» и «мэм» Американские леволиберальные сторонники «культуры отмены» добрались до морской пехоты США

Фото: Marine Corps Lance Cpl. Phuchung Nguyen/Public domain

В уставе американской морской пехоты, самого элитного вида войск в Вооруженных силах США, может быть отменено обращение к вышестоящим офицерам, носящее гендерную окраску. Согласно опубликованному на днях исследованию, большинство офицеров высказались за то, чтобы низшие чины воспринимали их как бесполых функционеров, а не как живых людей с неизбежно присущими таковым половыми признаками. Перспектива такой дегуманизации военной службы привела в ужас даже некоторых конгрессменов.

Оно вам не сэр

Исследование, которое по заказу Минобороны США проводил Питтсбургский университет на протяжении двух лет, выявило, что управляемость, боеспособность и дисциплина в войсках только возрастут, если рядовые морские пехотинцы, а также моряки и служащие береговой охраны перестанут обращаться к своим командирам словами «сэр» и «мэм».

Глубоко проникнув за два года (и за два миллиона долларов, выделенных Пентагоном на эту социологическую экспедицию) в психологию взаимоотношений в корпусе морской пехоты (USMC), исследователи пришли к выводу: «старорежимные» обращения в среде военнослужащих несут в себе потенциально конфликтные ситуации, подобные тем, которые так пронзительно изобразил режиссер Стэнли Кубрик в своем фильме «Цельнометаллическая оболочка».

Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press Кадр из фильма «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика

Гендерно окрашенная идентификация может стать причиной предрассудков на подсознательном уровне, проявления негативных стереотипов, вынуждать военнослужащих думать о сексуальных проблемах вместо того, чтобы всецело посвятить себя боевой подготовке, — делают вывод «социологи».

И когда наши девушки сменят шинели на платьица

Обосновывать такие открытия авторы исследования сочли ниже своего ученого достоинства. Они в качестве не требующей доказательств аксиомы указывают, что военная служба в целом, и в морской пехоте в частности, остается на 3/5 маскулинизированной. Это, по их мнению, унижает достоинство женщин, которых их коллеги подсознательно продолжают воспринимать как «слабый пол», несмотря на все усилия сторонников политкорректности.

Учебники военной истории США содержат почти исключительно примеры подвигов, совершенных солдатами и моряками-мужчинами, и практически не упоминают о подвигах женщин в военной форме, — возмущаются авторы исследования.

Социологам также режет слух, что в военных уставах и прочих документах по умолчанию используются местоимения мужского рода («командир и его подчиненные» и т. п.). Им также претит стереотип, до сих пор преобладающий в кино и массмедиа, когда семьи военнослужащих изображают мужчин в военной форме и их жен в легкомысленных гражданских платьях, а не наоборот (или хотя бы в соотношении 50:50).

Фото: Staff Sgt. Bryan Nygaard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А это — инструктор боевой подготовки

Опасность для боевой подготовки, происходящей от обращений «сэр» или «мэм», исследователи видят в том, что «младший по званию таким образом может непреднамеренно оскорбить старшего», поскольку в современном американском обществе, включая вооруженные силы, по внешнему виду человека не всегда можно определить его половую самоидентификацию.

Американский офицер-женщина (женщина по полученному при рождении биологическому полу) может выглядеть и ощущать себя как совершенно брутальный сэр, и обращение с женским титулом может вызвать у нее глубокую психологическую травму. Для морских пехотинцев, славящихся своей тонкой душевной организацией, такие травмы могут привести к троллингу на гендерной почве, попыткам суицидов, агрессии в отношении сослуживцев, считают авторы исследования.

Фото: US Marines/Global Look Press

Во избежание подобных последствий социологи предлагают Пентагону заменить потенциально опасные обращения гендерно нейтральным drill instructor (инструктор боевой подготовки). О том, что предлагаемый титул в четыре раза длиннее и гораздо неудобнее для произношения, чем «сэр» или «мэм», они не упоминают.

Использование такого обращения будет подчеркивать уважение младших к старшим независимо от пола последних, — делают вывод социологи.

Хотя, по данным того же исследования, отмена гендерно окрашенных обращений в армии США уже идет много лет, Пентагону следует ввести единообразие официальным декретом во избежание непорядка, когда какие-то подразделения уже стерли в своих рядах любые отличия мужчин от женщин, а другие продолжают придерживаться недопустимого лингвистического консерватизма.

Безумству храбрых...

Выводы заказанного Пентагоном исследования вызвали шок даже среди части законодателей. Конгрессменов возмутила не только перспектива превращения морских пехотинцев, этого эталона мужественности, в сборище облаков в штанах, но и $2 млн, которые Минобороны потратило на это исследование.

Позицию консервативных законодателей выразил конгрессмен-республиканец от штата Висконсин Майк Галлахер. Он опубликовал специальное заявление, в котором назвал и исследователей Питтсбургского университета и заказавших их работу чиновников Пентагона безумцами.

Потратив $2 млн казенных денег и не приведя никаких фактических доказательств, авторы работы делают безумные выводы о том, что гендерно окрашенные обращения к офицерам заставляют военнослужащих думать о сексе, а не о выполнении боевой задачи. У морских пехотинцев могут быть проблемы, но эта — самая последняя из них. Я призываю командование не только выбросить это «исследование» в мусорную корзину, но и потребовать вернуть выплаченные деньги, — возмущается Галлахер, сам ветеран USMC.

По мнению конгрессмена, Пентагон занялся опасными играми с пропагандистами «культуры отмены». Одно дело — вести идеологические споры по телевизору, и совсем другое — пытаться практически внедрить идеологические изыски так называемых прогрессистов в военные уставы, беспокоится бывший морской пехотинец.

Фото: Lance Cpl. Sarah Petrock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Такие же опасения разделяют и в среде действующих военных. На этой неделе полковник Говард Холл, возглавляющий тренировочный центр USMC, сообщил на собрании комитета по делам женщин-военнослужащих в Арлингтоне, что предлагаемая сексуальная реформа может принести армии больше вреда, чем пользы. Понимая, что он выступает в самом логове «реформаторов», полковник был предельно дипломатичным.

Такая реформа потребует значительных усилий. Честно говоря, быстро ее не осуществить. Какие идеи мы закладываем в головы молодых военнослужащих, что они принесут с собой в действующие подразделения? Давайте не забывать, что спешка хороша при ловле блох, — призвал он своих слушательниц.

Консервативные политики и военные в США давно бьют тревогу, что глубокий раскол в американском обществе на «консерваторов» и «прогрессистов» постепенно проникает и в армейскую среду, что чревато подрывом боеспособности вооруженных сил и даже тем, что какие-то военнослужащие или целые подразделения могут отказаться выполнять команды офицеров, если к ним будут обращаться с «неправильным» гендерным титулом.

На сегодня женщины составляют ничтожную часть личного состава USMC, которого едва хватает на комплектацию единственного подразделения. Женский батальон расквартирован на военной базе Депо Паррис Айленд, штат Южная Каролина. Говорят, мужчинам туда лучше не соваться, ни своим, ни тем более из враждебной страны.