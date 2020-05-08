Белый дом продолжает распространять видео о победе США над нацизмом

https://static.news.ru/photo/4edca206-93a2-11ea-babb-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

На официальном YouTube-канале Белого дома появился ролик, в котором глава государства Дональд Трамп утверждает, что победу над нацизмом в 1945 году одержали США и Великобритания, не упоминая при этом о роли СССР.

Ранее эта видеозапись была опубликована в Instagram и Facebook. На эти посты негативно отреагировали люди. Однако администрация Белого дома предпочла удалить плохие комментарии, а не исправить историческую неточность.

8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом, — говорит американский лидер в ролике.

8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео главы Белого дома Дональда Трампа о победе во Второй мировой войне. Трамп упомянул только США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.

NEWS.ru писал, что бывший военный атташе США в РФ Питер Звак назвал инцидент непреднамеренным. Он подчеркнул, что Штаты не хотели принижать роль СССР в войне с гитлеровской Германией. По его словам, автор сообщения мог не осознавать вклад и жертву СССР, так как изучал историю в странах Запада.