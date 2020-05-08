Белый дом предрёк США экономический бум в 2021 году

https://static.news.ru/photo/c10b601a-914a-11ea-95d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago- /Global Look Press

В администрации Дональда Трампа заявили, что экономика США начала восстанавливаться от удара пандемии COVID-19 и в 2021 году её ждёт стремительное развитие.

По мнению экономического советника президента Лоуренса Кадлоу, ближайшие два месяца станут «исключительно важными» для возобновления экономической активности в США.

У президента Трампа есть много идей по поводу того, как осуществлять процесс восстановления экономической активности. Мы стремимся к тому, чтобы 2021 год стал периодом стремительного развития экономики, — цитирует Кадлоу ТАСС.

В издании уточнили, что в конце марта Трамп выделил более $2 триллионов на выплату пособий гражданам, предприятиям и на поддержку целых отраслей экономики, пострадавших от приостановки деятельности в условиях пандемии. Американские власти анонсировали послабление ограничений в мае.

Как писал NEWS.ru, 8 мая президент Трамп признал маловероятной версию о намеренном распространении вируса властями Китая. Американский лидер допустил, что инфекция могла вырваться из лаборатории из-за некомпетентности китайских специалистов.