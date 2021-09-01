Белый дом пообещал эвакуировать афганского переводчика, спасшего Байдена

США пообещали вывезти из Афганистана местного переводчика, работавшего с президентом Джо Байденом и не успевшего покинуть страну после захвата власти «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России). О намерениях Белого дома рассказала Джен Псаки.

Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю... Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе. Именно это мы намерены сделать, — сказала Псаки.

Ранее издание The Wall Street Journal рассказало историю афганского переводчика, участвовавшего в операции по спасению американских сенаторов в 2008 году, когда их вертолёт из-за снежной бури совершил вынужденную посадку.

В настоящее время переводчик скрывается от талибов.

Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных, они были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против боевиков восстали силы во главе с Ахмад-Шахом Масудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.