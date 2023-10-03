Байден заявил союзникам о готовности продолжать поддержку Украины

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, сообщает пресс-служба Белого дома. Его слова прозвучали в ходе обсуждения с союзниками и партнерами сохраняющихся усилий по оказанию помощи Киеву.

[Байден] подтвердил приверженность США помогать Украине столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, — говорится в сообщении.

В нем указано, что участники беседы обсуждали «усилия по обеспечению Украины оружием и боеприпасами», а также укреплению ПВО страны для защиты объектов инфраструктуры. Кроме того, в ходе общения стороны обсудили вопрос восстановления экономики страны и проблемы в сфере энергетической, экономической и продовольственной безопасности.

Известно, что в беседе приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава кабмина Японии Фумио Кисида, председатель правительства Великобритании Риши Сунак, глава МИД Франции Катрин Колонна и ряд друг государственных деятелей.

1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами американского парламента закон о продлении финансирования федерального правительства сроком на 45 дней, до 17 ноября. При этом в документ не был включен пункт о помощи Украине. Тем не менее глава Белого дома заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может себе позволить прекратить поддержку Киева.