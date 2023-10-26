Байден запросил $1,55 млрд на борьбу с популярным обезболивающим Байден запросил $1,55 млрд на борьбу с фентанилом в США

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден подал запрос на дополнительное выделение $1,55 млрд на противодействие распространению запрещенного наркотического вещества — фентанила, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Средства пойдут на лечение, а также на снижение вреда и поддержку реабилитации на всей территории США.

Борьба с фентанилом — 1,55 миллиарда долларов, — указано в таблице с запросом к конгрессменам.

Недавно стало известно, что Байден намерен запросить у конгресса $60 млрд и $14 млрд на военную помощь Украине и Израилю соответственно. По данным агентства, эти деньги являются частью большого комбинированного пакета на сумму в $100 млрд, включающего также средства на военную поддержку Тайваня и укрепление границ с Мексикой. Если палата представителей, а затем и сенат одобрят запрос хозяина Белого дома, то Киев, Тель-Авив и Тайбэй получат финансирование на весь финансовый 2025 год. С февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине военную помощь на $43 млрд.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в рамках запланированного обращения к американскому народу по Украине и Израилю постарается убедить соотечественников в том, что прекращение поддержки этих двух стран выйдет более затратным для Вашингтона, чем ее продолжение. В качестве аргумента хозяин Белого дома напомнит о национальной безопасности США.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.