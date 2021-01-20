Байден вступил в должность президента США: фото

Джо Байден официально стал 46-м президентом США. Демократ принёс присягу на верность конституции и стране на западном крыльце Капитолия.
Глава государства положил левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден, и произнёс текст из 35 слов. Затем над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.
После принесения присяги Байден обратился с речью к нации.
На церемонии присутствовали три экс-президента США — Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама, а также бывший вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп от участия в торжествах отказался.
О том, как проходит церемония инаугурации, — в фотогалерее NEWS.ru.
Andrew Harnik/ТАСС
Carolyn Kaster/ТАСС
Andrew Harnik/ТАСС
Rod Lamkey - Pool via CNP/Global Look Press
Tasos Katopodis - Pool via CNP/Global Look Press
AP Photo/Andrew Harnik/ТАСС
Carolyn Kaster/ТАСС
Scott Applewhite/ТАСС
Carolyn Kaster/ТАСС
Tasos Katopodis - Pool via CNP/Global Look Press
Jonathan Ernst - Pool via CNP/Global Look Press