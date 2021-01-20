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Байден вступил в должность президента США: фото

21:12, 20 января 2021
Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден официально стал 46-м президентом США. Демократ принёс присягу на верность конституции и стране на западном крыльце Капитолия. 

Глава государства положил левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден, и произнёс текст из 35 слов. Затем над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

После принесения присяги Байден обратился с речью к нации.

На церемонии присутствовали три экс-президента США — Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама, а также бывший вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп от участия в торжествах отказался.

О том, как проходит церемония инаугурации, — в фотогалерее NEWS.ru.

Andrew Harnik/ТАСС

Carolyn Kaster/ТАСС

Andrew Harnik/ТАСС

Rod Lamkey - Pool via CNP/Global Look Press

Tasos Katopodis - Pool via CNP/Global Look Press

AP Photo/Andrew Harnik/ТАСС

Carolyn Kaster/ТАСС

Scott Applewhite/ТАСС

Carolyn Kaster/ТАСС

Tasos Katopodis - Pool via CNP/Global Look Press

Jonathan Ernst - Pool via CNP/Global Look Press

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