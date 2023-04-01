Байден снова оконфузился Байден перепутал название пострадавшего от урагана города Роллинг-Форк с названием журнала

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления перед жителями пострадавшего от урагана города в штате Миссисипи перепутал его название с популярным американским журналом, передает РИА Новости. Глава государства вместо Роллинг-Форк заявил, что город Роллинг-Стоун будет восстановлен. На ошибку ему указали собравшиеся.

Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <...> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун, — сказал Байден.

Американский лидер отшутился, что ошибся, так как «происходит мыслительный процесс».

Ранее американские журналисты опубликовали видео инструктажа президента США Джо Байдена перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. На видеозаписи один из организаторов мероприятия ведет американского лидера к импровизированной трибуне, давая указания.

Ранее Байден начал свое выступление по поводу стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, с шутки про мороженое. Только после этого он уточнил, что информация о причинах и обстоятельствах происшествия все еще уточняется, и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за молниеносную реакцию на ЧП.