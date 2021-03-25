Байден рассказал о своём разговоре с Си Цзиньпином

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал о своём телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Байден посетил Пентагон. После общения с сотрудниками военного ведомства он выступил с заявлением о необходимости применять силу при защите интересов страны и американцев, но, по его словам, лишь в крайних случаях.

Американский лидер пообещал без колебаний использовать военную силу, если сочтёт это необходимым для защиты своего народа, а также союзников во всём мире. Байден заверил, что не будет легкомысленно подходить к такой ответственности, и анонсировал сотрудничество с главой Пентагона Ллойдом Остином и с мировыми лидерами в целях прекращения войн и противодействия террористическим угрозам, писал NEWS.ru.