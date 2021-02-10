Байден пообещал без колебаний защищать интересы США силовыми методами

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Президент США Джо Байден посетил Пентагон. После общения с сотрудниками военного ведомства он выступил с заявлением о необходимости применять силу при защите интересов страны и американцев — но, по его словам, лишь в крайних случаях.

Главная задача Министерства обороны заключается в том, чтобы сдерживать агрессию наших врагов, а если понадобится, то вести боевые действия и побеждать в войнах ради безопасности Америки. Я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не основной, — сказал Байден.

Американский лидер пообещал без колебаний использовать военную силу, если сочтёт это необходимым для защиты своего народа, а также союзников во всём мире. Байден заверил, что не будет легкомысленно подходить к такой ответственности и анонсировал сотрудничество с главой Пентагона Ллойдом Остином и с мировыми лидерами в целях прекращения войн и противодействия террористическим угрозам.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В нём хозяин Белого дома предупредил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США.

Также Байден говорил об озабоченности по поводу принудительных и нечестных экономических действий Китая, преследований в Гонконге и нарушения прав человека в Синьцзяне.