Байден пропал из списков выступающих в первый день Генассамблеи ООН

Фото: Pete Marovich - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт 20 сентября, следует из графика выступлений на сайте организации. По традиции американский лидер всегда выступал вторым из глав государств в первый день общих прений — сразу после президента Бразилии.

В первоначальных списках выступающих в этом году Байден числился вторым после бразильского лидера, однако согласно программе, распространенной в субботу, американский президент 20 сентября выступать не будет.

Ранее Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате записанного видеообращения. В этом году предполагалось только очное участие всех делегатов. За решение проголосовало 101 государство, против были 7 (Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа, Сирия), воздержались 19.

13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов делегации России на 77-й Генассамблее ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк. В министерстве выразили надежду на то, что и остальные участники делегации смогут получить въездные документы, а также на скорое решение вопросов прибытия дипломатов из РФ, возникших из-за введенных против России санкций США.