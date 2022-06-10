Байден прокомментировал бойкотирование Саммита Америк некоторыми странами Байден заявил, что не обеспокоен бойкотированием Саммита Америк

Фото: David Swanson - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не видит поводов для беспокойства в связи с бойкотом Саммита Америк со стороны ряда зарубежных лидеров. Как пишет ТАСС, таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Нет, — ответил глава вашингтонской администрации.

Во время встречи Байдена с лидерами карибских стран президент США указал на стремление своей страны активизировать весьма важные для нее отношения с этим регионом. Он отметил, что отношения должны строиться на принципах партнерства, а не диктата.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес упрекнул США за нежелание пригласить на мероприятие все страны региона. Он заявил, что в дальнейшем подобное не должно повторяться, а разнообразие является лучшим инструментом для продвижения демократии.

Саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, которая объединяет более 30 участников. Первый форум состоялся в декабре 1994 года в Майами, инициатором стал Билл Клинтон. В этот раз США не стали приглашать на Саммит Америк Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. После этого на мероприятие отказались приезжать ещё ряд лидеров — в частности, главы Мексики и Боливии.

В ответ лидер Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести «Настоящий саммит Америк». По его мысли, там должны собраться все страны региона, также на мероприятие следует пригласить президента США Джо Байдена.