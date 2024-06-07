Байден попросил прощения у Зеленского Байден попросил прощения у Зеленского за задержку военной помощи

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Телеканал CNN показал трансляцию встречи президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, во время которой глава Белого дома попросил прощения за задержку военной помощи. По его словам, некоторые «очень консервативные» конгрессмены мешали принятию соответствующего законопроекта. Руководитель США также заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием. <...> У нас были проблемы с принятием законопроекта, — сказал он.

Ранее Байден объявил, что США выделят Украине очередной пакет помощи на $225 млн. Соответствующее объявление президент США также сделал во время встречи с Зеленским. Перед встречей президент Украины выступил перед Нацсобранием Франции, заявив, что не намерен прекращать боевые действия.

До этого Байден сказал, что президент России Владимир Путин является непорядочным человеком. Американский лидер отметил, что знает российского коллегу уже более 40 лет и все это время тот его беспокоит. По мнению Байдена, президенту РФ приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что об «очередном выпаде» главы США рассказали Путину. По его словам, руководитель российского государства на это реагировать не станет.