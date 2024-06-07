Байден объявил о новом пакете помощи для Украины Байден: США выделят Киеву пакет помощи на $225 млн

Фото: Air Force Airman Keagan Lee

США выделят Украине очередной пакет помощи, на этот раз на $225 млн, сообщило Agence France-Pressе со ссылкой на посещающего Францию американского лидера Джо Байдена. Соответствующее объявление президент США сделал в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На встрече также присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Перед встречей президент Украины выступил перед Нацсобранием Франции, заявив, что не намерен прекращать боевые действия.

Ранее сообщалось, что правительство США может анонсировать выделение нового пакета военной помощи Украине уже на этой неделе. По информации журналистов, размер поставки оценивается в $225 млн. Предполагалось, что Вашингтон объявит о передаче вооружения на мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.

До этого президент США поручил оказать Украине поддержку на сумму $400 млн. По информации издания Politico, новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.