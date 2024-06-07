Песков раскрыл реакцию Путина на «очередной выпад» Байдена Песков: Путин не будет реагировать на очередной выпад Байдена

Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину рассказали об «очередном выпаде» главы США Джо Байдена в его адрес, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, руководитель российского государства на это реагировать не станет. Он добавил, что агрессивная лексика главы Белого дома в адрес Путина не красит президента США.

Да, мы ему (Путину. — NEWS.ru) успели это рассказать. <...> Путин на это не реагирует и не будет реагировать, — сказал Песков.

Байден сказал, что Путин является непорядочным человеком. Американский лидер отметил, что знает российского коллегу уже более 40 лет и все это время тот его беспокоит. По мнению Байдена, президенту РФ приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну.

Ранее Песков заявил, что оскорбительные высказывания президента США в адрес Путина вредят только его собственной репутации. Он подчеркнул, что глава РФ не собирается отвечать ему тем же.

До этого Песков также прокомментировал слова Байдена, что тот знает Путина «более 40 лет». По словам представителя Кремля, пояснения по этому вопросу нужно спрашивать у самого главы Белого дома.

Глава МИД России Сергей Лавров после заявлений Байдена признался, что ему жаль его. Министр подчеркнул, что иногда испытывает неудобство и дискомфорт, комментируя поведение президента США.