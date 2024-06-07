«Жалко просто человека»: Лавров оценил заявления Байдена Лавров признал, что испытывает дискомфорт от комментирования заявлений Байдена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После заявления президента США Джо Байдена, что Вашингтон не разрешает Киеву бить «по Москве или Кремлю», глава МИД России Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» признался: ему жаль американского лидера. Министр подчеркнул, что иногда испытывает неудобство и дискомфорт, комментируя поведение Байдена.

Жалко просто человека. Чисто из гуманных соображений, сложно понять, как у него возникают мысли в голове, как движения складываются, — отметил Сергей Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительные высказывания Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вредят только его собственной репутации. Он подчеркнул, что глава РФ не собирается отвечать ему тем же.

Байден сказал, что Путин является непорядочным человеком. Американский лидер отметил, что знает российского коллегу уже более 40 лет и все это время тот его беспокоит. По мнению Байдена, президенту РФ приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну.

Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, провел параллель между защитой Украины и борьбой с Адольфом Гитлером. Американский лидер зачитывал речь, стоя на фоне ветеранов, которые принимали участие во Второй мировой войне.