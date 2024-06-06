Байден сравнил защиту Украины от России с войной против Гитлера

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, провел параллель между защитой Украины и борьбой с Адольфом Гитлером, пишет New York Times. Американский лидер зачитывал речь, стоя на фоне ветеранов, которые принимали участие во Второй мировой войне.

Темные силы, с которыми боролись эти герои 80 лет назад, они никогда не исчезают. Агрессия и жадность, стремление доминировать и контролировать, менять границы силой — это вечно. Борьба между диктатурой и свободой бесконечна, — сказал Байден.

Он подчеркнул, что НАТО сейчас сплочен более, чем когда-либо. По его словам, Альянс поддержит Украину в трудный час так же, как Соединенные Штаты поддержали Европу в борьбе против нацистов.

Ранее бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным выигрывает в украинском конфликте. Он также назвал жителей РФ «воюющей нацией», одолевшей Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.

Экс-президент США обратил внимание, что даже западные СМИ перестали говорить о победе Киева после провального контрнаступления ВСУ. Помимо этого, Трамп привел в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выразил уверенность в превосходстве российской армии.