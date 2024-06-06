В Кремле высказались об оскорблениях Байдена в адрес Путина Песков: Путин не будет отвечать на оскорбления от Байдена

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью саудовским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас» заявил, что оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вредят только его собственной репутации. Он подчеркнул, что глава РФ не собирается отвечать ему тем же.

Слова американского президента только вредят его репутации. Путин не отвечает на подобную наглость тем же и не будет этого делать, — уточнил Песков.

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал Байдена «сумасшедшим демократом» после его заявления о знакомстве с Путиным в течение 40 лет. Корреспондент подчеркнул, что американский президент снова ошибся.

Владимир Путин 40 лет назад был офицером КГБ, а Джо Байден занял последнее место на президентских праймериз, — написал Боуз.

Байден ранее заявил, что Путин является непорядочным человеком. Американский лидер отметил, что знает российского коллегу уже более 40 лет и все это время тот его беспокоит. По мнению Байдена, президенту РФ приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Джо Байден просто больной человек, а его старческая деменция прогрессирует. Он напомнил, что российский лидер пришел к власти только в 1999 году, а сам Байден возглавил парламентский комитет по международной политике в 2007-м. Депутат добавил, что лишь в 2009 году глава Белого дома занял должность вице-президента, в которой мог бы быть интересен российскому президенту.