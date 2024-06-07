Насчет слов президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что он «более 40 лет» знает российского лидера Владимира Путина, нужно спрашивать самого главу Белого дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский лидер заявил об этом в интервью телеканалу АВС, передает ТАСС.
Байдена надо спрашивать, — ответил представитель Кремля на вопрос, перепутал ли что-то президент США или действительно мог быть знаком с Путиным столь долгий срок.
Байден с конца 1970-х несколько раз посещал СССР, Путину тогда было около 30 лет, он служил в структурах КГБ СССР. В 1985 году будущий президент отправился работать в ГДР, где оставался до 1990-х.
6 июня американский президент назвал Путина диктатором и непорядочным человеком. Российский лидер до этого говорил, что считает Байдена предсказуемым «политиком старой школы». Он пошутил, что пускай его боятся на Западе, раз изображают в виде злодея.
Джо Байден не впервые высказывается о коллеге в таком ключе. Еще в 2021-м он назвал Путина «убийцей», на что тот ответил пословицей: «Кто обзывается — тот сам так называется».