Байден поиздевался над журналистами во время пресс-конференции Президент США Джо Байден передразнил журналиста во время пресс-конференции

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PRess

Президент США Джо Байден поиздевался над журналистами, которые пытались задать ему вопрос. Это произошло в ходе пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи американского лидера с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. На кадрах видно, как Байден улыбается, пока журналисты выкрикивают ему вопросы.

В какой-то момент политик с широко открытыми глазами посмотрел на одного из корреспондентов. Затем американский лидер начал шевелить губами, передразнивая журналиста, пытавшегося задать вопрос.

Ранее Джо Байден заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Глава государства обратился к собственной охране, чтобы найти дорогу. На кадрах, которые опубликовал телеканал C-SPAN, можно услышать Байдена, который спрашивает у охраны: «Куда мы идем?»

Через несколько секунд служба охраны вывела политика к его супруге, которая предприняла несколько попыток вернуть мужа.